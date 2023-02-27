Politico: на Украине нарастает критика в адрес Зеленского из-за излишней концентрации власти Фото: REUTERS

Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишет европейское издание Politico. Президента Украины обвиняют в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления.

Обозреватель Джейми Деттмер рассказал, что украинские депутаты по-прежнему не доверяют Владимиру Зеленскому, считают его популистом и обвиняют в наличии кучи недостатков. По мнению политиков, он принимает во внимание только общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на внутренний круг доверенных друзей.

Так, ранее депутат Леся Василенко заявляла, что Украина «оказалась в плену» у президента, который не умеет мыслить стратегически.

В Верховной раде продолжает нарастать разочарование Зеленским. Последний раз он встречался с лидерами оппозиции почти год назад.

— Мы видим, что решения все больше централизуются и сосредотачиваются в руках все меньшего числа людей, и это <…> наносит ущерб укреплению наших демократических институтов, — заявила депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

На Западе факт потери Зеленским поддержки внутри собственной страны игнорируют, отметил Джейми Деттмер.

Ранее KP.RU рассказывал и о других политиках, которые считают, что Зеленского нужно отправить в отставку.