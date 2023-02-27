На Украине подтвердили сосредоточение ВСУ у границы с Приднестровьем Фото: Александр КОЦ

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» сообщила, что Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья. Войска отправлены к границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики из-за «гипотетической угрозы» со стороны России.

Наталья Гуменюк призналась, что ВСУ сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья.

Ранее в Минобороны РФ заявили об активной подготовке Украины к вторжению в Приднестровье. По информации ведомства, ВСУ готовят вторжение в ПМР в ответ на якобы наступление российских войск с территории непризнанного государства.

В Минобороны добавили, что реализация планируемой провокации властей Украины несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье, поэтому ВС РФ адекватно отреагируют на это.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за ситуацией на границах Приднестровья. Провокация готовится извне, подчеркнул он.