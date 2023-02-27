Сейсмолог прокомментировал возможность связи землетрясений в Крыму и в Турции Фото: REUTERS

Подземные толчки, зарегистрированные в понедельник, 27 февраля, на Южном берегу Крыма, не имеют отношения к землетрясениям, произошедшим в Турции. Такое заявление в беседе с «Газетой.Ru» сделал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Это самостоятельное землетрясение, никакого отношения к трагедии в Турции не имеет. Там такие землетрясения происходят время от времени, это не является чем-то необычным», - заявил эксперт, отметив, более сильные толчки в Крыму возможны, однако не такие, как в Турции.

Советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник, 27 февраля, заявил о землетрясении в акватории Черного моря примерно в 25 километрах от территории Алушты. Как сообщал телеканал «360», глава региона отметил, что эпицентр землетрясения находился между Ялтой и Алуштой.

Как писал RT, директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова заявила, что подземные толчки, которые были зарегистрированы у берегов Крыма, могли быть реакцией на повторную активность в зоне землетрясения в Турции.