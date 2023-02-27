Сейсмолог считает, что толчки у берегов Крыма могли быть вызваны землетрясениями в Турции Фото: REUTERS

Директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяна Горелова рассказала, что землетрясение в Крыму, которое зарегистрировали 27 февраля 2023 года, могло быть спровоцировано повторными толчками в Турции. Сейсмолог добавила, что опасности оно не представляет.

Сила землетрясения, которое зафиксировали в акватории Черного моря в 16:45, в понедельник, достигала 3,1 балла. Татьяна Горелова рассказала, что оно могло быть вызвано повторной сейсмологической активностью в Турции. Однако оценка предварительная и требует уточнения.

Также эксперт отметила, что пока что повторных толчков в Крыму не зафиксировано.

— Однозначно сказать, что это землетрясение, которое будет иметь продолжение, я вам не могу, поскольку для Крыма это нормальная практика. К сожалению, наша сейсмическая зона такова, что это норма, — подчеркнула Горелова.

Напомним, ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от берега Алушты на глубине 15 км зафиксировали колебание магнитудой 3,1 балла.

Связь толчка в Крыму с землетрясениями в Турции опровергает Сейсмолог Шебалин.