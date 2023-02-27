Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов помощи Фото: REUTERS

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен, посетившая Киев, заявила, что Украине Вашингтон передал 1,25 млрд долларов. Это был первый транш из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 млрд долларов. Оставшуюся сумму Киев получит до конца третьего квартала 2023 года.

Заявление о передачи помощи было сделано по итогам состоявшейся встречи Йеллен с Владимиром Зеленским. В ходе нее стороны обсудили оказываемую США помощь. Озвучено, что к настоящему моменту Киев получил от Вашингтона свыше 14 млрд долларов.

Джанет Йеллен заверила, что поддержка Украины от США будет продолжаться до тех пор, пока она нужна.

Ранее такую позицию действующей власти осудил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Он заявил, что выделяемые Киеву миллиарды было бы целесообразнее направить на борьбу со внутренними проблемами Америки.