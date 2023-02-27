Названы болезни, при которых соблюдать пост опасно. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО назвала о болезнях, при которых станет опасно соблюдать пост, отметив, что во время такой диеты не хватает железа, кальция, фосфора, жира и белка, а также витаминов А, D и В12.

Специалист отметила, что нехватка подобных веществ в организме может вызвать замедление физического и ментального развития у подростков, а взрослые люди могут столкнуться с проблемами ослаблением иммунитета, остеопорозом и развитием анемии.

«Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчекаменной болезнью», - заявила эндокринолог, уточнив, что речь идет в то числе о различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почечной недостаточности, а также сердечной недостаточности.

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Москве Максим Козлов рассказал в беседе телеканалом «360» о том, как правильно поститься эти 48 дней и что из продуктов разрешено.

Тем временем, повар Татьяна Иваненко рассказала, чем можно разнообразить постный стол. Как писал Life.ru, она рекомендовала приготовить специальный постный пирог, уточнив, что добавить в него можно картофель, капусту, морковь, тыкву, а также грибы и яблоки.