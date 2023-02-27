Движение поездов красной ветки метров Москве остановлено из-за задымления на станции «Спортивная»

Очевидцы сообщают о задымлении на станции метро «Спортивная» в Москве. Сотрудники метрополитена выводят людей, сведений о пострадавших не поступало. Из-за ЧП остановлено движение поездов красной ветки в сторону станции. В обратном направлении составы следуют с увеличением интервалов движения.

Очевидцы сообщают о задымлении на станции метро «Спортивная» в Москве. Сотрудники метрополитена выводят людей, сведений о пострадавших не поступало. Из-за ЧП остановлено движение поездов красной ветки в сторону станции. В обратном направлении составы следуют с увеличением интервалов движения.

В Департаменте транспорта транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщили, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава. От «Парка культуры» до «Университета» метро вовсе не ходит.

Подробности произошедшего выясняются. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной задымления произошло из-за замыкания проводки. В дептрансе столицы добавили, что ЧП вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал. На месте работают оперативные службы и МЧС.

Также в дептрансе отметили, что станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров, на ней не останавливаются поезда.