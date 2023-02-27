В Госдуме оценили возможность появления сертификата для новорожденных в России Фото: Shutterstock

В России уже предусмотрена государственная поддержка для семей с новорожденными, однако помощь никогда не бывает лишней. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя в беседе с Lenta.Ru планы внести в нижнюю палату парламента проект закона о получении сертификата при рождении ребенка.

Бессараб отметила, что на данный момент предусмотрен родовой сертификат, материнский семейный капитал при рождении ребенка, а также пособие по беременности и родам, в том числе для неработающих женщин. Кроме того, нуждающаяся семья имеет право на получение ежемесячного денежного пособия, которое выдается с ранних сроков беременности и до исполнения ребенку 17 лет.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, основатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец поддержала идею введения сертификатов для новорожденных. Как сообщал ОТР, омбудсмен считает, что на такие выплаты смогут претендовать жители разных регионов страны.

Сегодня во многих российских регионах действует акция «подарок новорожденному». Как писал ФАН, Роскачество проверит подарочные наборы, которые получат молодые семьи в рамках данной акции.