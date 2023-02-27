Сбившая школьницу жена российского хоккеиста Вовченко рассказала о двух ДТП за час Фото: "КП" Архив

Яна Вовченко-Александрова, жена хоккеиста российской «Северстали» Даниила Вовченко, рассказала в беседе с Lenta.ru, что после того, как сбила ребенка в Череповце, сама стала пострадавшей в другом ДТП.

«Я ехала на работу. Передо мной у въезда во двор остановилась машина. Я ее стала объезжать. Ехала я небыстро, около 60. Из-за машины не видно было пешеходов, когда я их увидела, дала в колы и максимально уходила от удара на бордюр», - рассказала она.

По ее словам, дедушку она совсем не задела, а вот девочку - по касательной, после чего та получила ушиб мягких тканей. Вовченко-Александрова отметила, что приложит все усилия для восстановления здоровья и морального состояния ребенка.

Как заявила жена хоккеиста, она сама стала пострадавшей в ДТП, когда ехала в машине ДПС на освидетельствование. «Такси ударило в пассажирскую дверь машины ДПС, за которой сидела я. 2 ДТП за час. Алкоголя у меня не нашли, наркотиков тоже», - сказала уточнив, что у нее «только ушибы и шок».

Вовченко-Александрова заявила, что в случае, «если бы дороги были почищены», то тогда «было бы такое количество происшествий». «Слава богу, ни одного со смертельным исходом», - добавила она.

Жена хоккеиста «Северстали» в понедельник, 27 февраля, сообщила, что сбила школьницу на пешеходном переходе в Череповце. Как сообщал RT, она заявила, что не снимает с себя ответственности за инцидент

Как писал «Пятый канал» Вовченко-Александрова не пыталась скрыться, а сразу бросилась к пострадавшей девочке и вызвала скорую помощь.