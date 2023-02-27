Боррель признал, что поставки оружия Украине нарушают собственное табу Евросоюза Фото: REUTERS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал Financial Times, что его предложение покупать вооружение для Киева за счет фонда организации, было встречено тишиной, однако позже «это табу» нарушили. Некоторые члены Евросоюза сопротивлялись такому решению, но в итоге согласились на него.

По словам Жозепа Борреля, в 2022 году он питался выяснить, почему представители стран ЕС против поставок летального оружия. Перешагнуть через табу помогло заверение, что так как идет конфликт, оно необходимо Украине. Также Боррель настоял на увеличении объемов финансирования фонда.

Такие резкие изменения в политике ЕС были встречены не единодушно. Так, против использования Европейского фонда мира в рамках конфликта на Украине выступала Венгрия. Позже Будапешт согласился платить взносы, с условием, что для транзита техники не будут использовать их территории.

Также некоторые дипломаты Евросоюза пытались выяснить, как поставка вооружения соотносится с миссией по «поддержанию мира, предотвращению конфликтов», а также не приведет ли такая серьезная помощь Украине к игнорированию проблем в других странах.

Отмечается, что многих потрясло заявление, что на деньги фонда возможна закупка истребителей для Киева. Этот шаг до сих пор воспринимают как чересчур агрессивный.

Ранее Шойгу сообщил, что от того, какое оружие пришлет Запад Украине, будет зависеть насколько далеко России придется отодвигать угрозу.