Автоюрист предрек путаницу на дорогах из-за обновления правил кругового движения Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин предрек путаницу на дорогах после 1 марта 2023 года. Эксперт отметил, что регулярные изменения ПДД этому способствуют.

С начала весны изменятся правила проезда перекрестков с круговым движением. В действие новая редакция пункта 13.11(1) ПДД.

«При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».

По мнению Травкина, проблемы возникнут из-за того, что правила меняются слишком часто и автомобилисты не успевают их отслеживать.

- Знаки меняются слишком часто, без всяких на то оснований, - говорит автоюрист «Газете.Ru».

Он напомнил, что ранее действовало правило помехи справа, три года назад его заменили на помеху слева. Затем действовали знаки главной дороги и вот новые правила.

Теперь преимущественный въезд будет у водителей, движущихся по главной. А остальные должны уступить тем, кто уже на круге.

- Народ до сих пор не разобрался со старыми правилами проезда перекрестков с круговым движением. Люди запутались, так и будут ездить, - заключил Травкин.

Помимо этого, с 1 марта на обратной стороне водительского удостоверения перестанут печатать штрихкод. Предполагалось, что такая система идентификации поможет инспекторам оперативно получать информацию о владельце прав, однако на практике штрихкодом практически не пользовались, пишет газета "Известия".

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