Аналитики ответили, с какими целями россияне чаще всего устанавливают видеонаблюдение Фото: Иван ВИСЛОВ

За последние три года россияне стали активнее использовать системы видеонаблюдения. Если в 2019 году в частном порядке камеры устанавливали в единичных случаях, то в 2022-м интерес вырос до 15%.

Города, где чаще обращаются к услугам видеонаблюдения:

Москва – 44%,

Санкт-Петербург – 17%,

Челябинск – 6%,

Екатеринбург – 6%.

Как рассказали в компании «Delta Системы безопасности» чаще всего камеры ставят в дома и квартиры (72%). Треть клиентов оставляет оборудование включенным даже когда находятся дома.

45% респондентов убеждены, что такая защита имущества очень надежна. А 90% поддерживают развитие масштабной системы уличного видеонаблюдения.

В городских квартирах чаще всего камеры устанавливают, чтобы защититься от краж и следить за наемным персоналом, детьми.

А в частных домах системы видеонаблюдения призваны защищать имущество и следить за престарелыми родителями, пишет "Газета.Ru".

Потребители все чаще отдают предпочтения умным технологиям, позволяющим не только «охранять» недвижимость, но и помогать в быту, пишет ФАН.

Камеры устанавливают не только в квартирах и домах, но и подъездах. Устанавливаемые в многоквартирных домах и местах общего пользования камеры чаще используют для поддержания общедомового порядка, пишет RT.

кстати, собираемая при помощи камер видеонаблюдения информация, в том числе изображения людей, позволяет проводить идентификацию личности. Однако биометрические данные можно использовать только с разрешения самого человека. Эта правовая проблема все еще остается не урегулированной. Как сейчас защищать биометрические данные, рассказали "Известиям" эксперты.