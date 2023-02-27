Аналитики ответили, с какими целями россияне чаще всего устанавливают видеонаблюдение
Фото: Иван ВИСЛОВ
За последние три года россияне стали активнее использовать системы видеонаблюдения. Если в 2019 году в частном порядке камеры устанавливали в единичных случаях, то в 2022-м интерес вырос до 15%.
Города, где чаще обращаются к услугам видеонаблюдения:
Москва – 44%,
Санкт-Петербург – 17%,
Челябинск – 6%,
Екатеринбург – 6%.
Как рассказали в компании «Delta Системы безопасности» чаще всего камеры ставят в дома и квартиры (72%). Треть клиентов оставляет оборудование включенным даже когда находятся дома.
45% респондентов убеждены, что такая защита имущества очень надежна. А 90% поддерживают развитие масштабной системы уличного видеонаблюдения.
В городских квартирах чаще всего камеры устанавливают, чтобы защититься от краж и следить за наемным персоналом, детьми.
А в частных домах системы видеонаблюдения призваны защищать имущество и следить за престарелыми родителями, пишет "Газета.Ru".
Потребители все чаще отдают предпочтения умным технологиям, позволяющим не только «охранять» недвижимость, но и помогать в быту, пишет ФАН.
Камеры устанавливают не только в квартирах и домах, но и подъездах. Устанавливаемые в многоквартирных домах и местах общего пользования камеры чаще используют для поддержания общедомового порядка, пишет RT.
кстати, собираемая при помощи камер видеонаблюдения информация, в том числе изображения людей, позволяет проводить идентификацию личности. Однако биометрические данные можно использовать только с разрешения самого человека. Эта правовая проблема все еще остается не урегулированной. Как сейчас защищать биометрические данные, рассказали "Известиям" эксперты.