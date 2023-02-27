Советник офиса Зеленского Подоляк считает, что Украина может исчезнуть как государство Фото: REUTERS

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что без победы и возвращения границ 1991 года его страна прекратит существование уже через несколько лет. По этому народу стоит приготовиться к продолжению конфликта.

— Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать, — высказался Подоляк.

Ранее советник Зеленского высказался против временного примирения с Россией. По словам Михаила Подоляка, любые уступки можно приравнять к капитуляции. При этом такое перемирие обязательно закончится лишь новым этапом конфликта, подчеркнул политик.

Также экс-адвокат признался, что ему понравилось «убивать москалей», а цель Киева — уничтожить миллион русских.