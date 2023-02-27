Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 февраля 2023 19:36

Советник офиса Зеленского Подоляк считает, что Украина может исчезнуть как государство

Поражение Киева приведет к тому, что Украина перестанет существовать, рассказал он
Мила ГЕНЬ
Советник офиса Зеленского Подоляк считает, что Украина может исчезнуть как государство

Советник офиса Зеленского Подоляк считает, что Украина может исчезнуть как государство

Фото: REUTERS

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что без победы и возвращения границ 1991 года его страна прекратит существование уже через несколько лет. По этому народу стоит приготовиться к продолжению конфликта.

— Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать, — высказался Подоляк.

Ранее советник Зеленского высказался против временного примирения с Россией. По словам Михаила Подоляка, любые уступки можно приравнять к капитуляции. При этом такое перемирие обязательно закончится лишь новым этапом конфликта, подчеркнул политик.

Также экс-адвокат признался, что ему понравилось «убивать москалей», а цель Киева — уничтожить миллион русских.