Депутат Лантратова заявила, что возьмет под личный контроль ситуацию с движением «Редан» Фото: СОЦСЕТИ

В Госдуме отреагировали на деятельность движения «Редан». Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что возьмет ситуацию под личный контроль. Парламентарий также отметила, что со стороны силовых структур происходящему тоже должно быть уделено повышенное внимание.

- Есть вопросы к датам создания этих групп в соцсетях, резко возросшей активности в определенные периоды, частой и подозрительной смены названия, - говорит она NEWS.ru.

Она отметила, что в настоящий момент активно обсуждается, что в названии появилась аббревиатура ЧВК. Этот факт она объясняет просто – попытка хайпа.

- Но почему один из пабликов носит название, схожее с названием группы смерти, более серьезный вопрос, — подчеркнула Лантратова.

Все последние дни февраля объединение дает о себе знать. 22 февраля они устроили массовую драку на фуд-корте в ТЦ «Авиапарк». Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Популяризаторы движения настаивают, что изначально никакой политической и идеологической подоплеки движение не несло. Но ситуация стала развиваться иным путем. В итоге массовые потасовки прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону.