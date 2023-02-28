В Москве восстановлено движение через станцию метро «Спортивная»

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В Москве в понедельник 27 февраля оперативно восстановили движение на станции метро «Спортивная», где ранее из-за задымления эвакуировали пассажиров.

Сообщается, что неисправный состав убрали с линии. Пассажиров, которые находились в вагонах и на станции, быстро эвакуировали, никто из них не пострадал.

Напомним, движение поездов красной ветки московского метрополитена в сторону станции «Спортивная» было остановлено в понедельник вечером из-за задымления на станции. Сотрудники метрополитена и МЧС вывели людей со станции.