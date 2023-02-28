Боррель: Сербия и Косово поддержали соглашение о возможности перемещения их жителей по территориям друг друга

Жозеп Боррель рассказал о ходе урегулирования ситуации между Сербией и Косово. Фото: REUTERS

Сербия и Косово поддержали соглашение о возможности перемещения жителей по территории друг друга, используя внутренние паспорта, номера автомобилей и удостоверения личности. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, говоря об итогах встречи с сербским президентом Вучичем и лидером самопровозглашенного Косова Курти.

Боррель анонсировал дополнительные переговоры по согласованию поддержанного Сербией и Косово проекта соглашения ЕС «О пути к нормализации соглашения». Глава евродипломатии напомнил, что без полной нормализации отношений Сербия и Косово не смогут завершить вступление в ЕС.

При этом руководитель внешнеполитической службы ЕС не уточнил, было ли соглашение подписано Вучичем и Курти, либо политики только выразили готовность к его подписанию, но отметил, что текст соглашения скоро будет опубликован внешнеполитической службой ЕС.

Напомним, в 2022 году обострилась ситуация вокруг самопровозлашенного Косово. Президент Сербии Вучич заявил, что ситуация в Косово тяжелая и находится на грани столкновения.

Позже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о том, что все противоречия между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово улажены. Речь идет о достижении договоренностей между Белградом и Приштиной по проблеме автономеров и недопущению эскалации напряженности в регионе, уточнил он.

Тем не менее в январе 2023 года спецназ Косово расстрелял машину с сербами на севере республики, пострадал один человек.