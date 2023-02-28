Песков рассказал, что Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем

Песков заявил, что Путин открыт для переговоров по Укарине с Макроном и Шольцем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин открыт для переговоров с лидерами Франции и Германии по решению украинского конфликта, но в последнее время ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не проявляли инициативы в этом направлении. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью изданию «Известия».

«Не было никаких запросов, никаких ориентировок, никаких проработок возможных сроков такого разговора», — подчеркнул Песков, добавив, что Франция и Германия ставят под сомнение свой посреднический потенциал в переговорах по украинскому вопросу тем, что косвенно принимают участие в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франции необходимо поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на поддержку Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц также отметил, что намерен продолжать искать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

Тем временем Александр Лукашенко заявил об уникальной возможности завершить украинский конфликт. Белорусский президент призвал Киев заключить мирный договор немедленно без предварительных условий, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы.