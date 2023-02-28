На Украине начались массовые задержания сторонников ЧВК «Редан»

Представителей новой подростковой субкультуры "Редан" задержали на Украине. Фото носит иллюстративный характер. Фото: социальные сети.

Несколько сотен подростков, сторонников неформального течения ЧВК «Редан», задержаны в разных городах Украины в понедельник 27 февраля. Об этом пишут украинские СМИ.

Сообщается, что группы подростков, представителей субкультуры ЧВК «Редан», пытались собраться в Киеве, Житомире, Львове, Харькове и Ивано-Франковске. Полиция оцепила районы, где собирались подростки, и задержала несколько сотен человек. Так, в Харькове были задержаны 245 человек.

Правоохранительные органы Украины сообщают, что некоторые из задержанных имели при себе холодное оружие. Также сообщается, что не все задержанные являются несовершеннолетними. В Харькове среди них оказалось 30 человек 18 лет и старше.

Ранее ОМОН устроил облаву на подростков-хулиганов в ТЦ «Галерея» в Петербурге. Потасовка началась с того, что подростки набросились на представителя субкультуры «Редан».

Субкультура «Редан» стала популярной за несколько последних дней. Подростки носят черную одежду с изображением паука и цифры 4 и устраивают драки в торговых центрах, снимая их на видео. Новая субкультура объявила войну футбольным фанатам, мигрантам и скинхедам. Подробнее о том, что представляет собой субкультура ЧВК «Редан», читайте здесь на KP.RU.