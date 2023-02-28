Песков сообщил, что Путин пока не заявлял о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году

Песков рассказал, что Путин еще не принял решения, будет ли баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Фото: REUTERS

В России в 2024 году пройдут президентские выборы, но действующий глава государства Владимир Путин еще не определился с решением о выставлении своей кандидатуры. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью изданию «Известия», которое было опубликовано во вторник 28 февраля и доступно здесь.

«Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», - сказал Песков, призвав «набраться терпения».

«Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно», - резюмировал Песков.

Ранее Путин заявил, что Запад преследует цель ликвидировать Россию. Глава государства полагает, что сателлиты США не осознают эгоистичности намерений Вашингтона.

Также Владимир Путин высказал мнение, что если Россия пойдет по пути Запада, русский народ не сохранится. Будут «московиты», «уральцы». Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Путин спас Россию от финансовой зависимости от Запада. При этом экономическая обособленность РФ делает другие государства зависимыми от ее ресурсов, отметил эксперт.