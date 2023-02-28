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НовостиПолитика28 февраля 2023 2:06

РИА Новости: российский спецназ применил дроны-камикадзе для штурма украинских позиций

Система применяется для разведки и нанесения ударов по позициям противника
Мария ПАВЛОВА
Российский спецназ применяет дроны-камикадзе для разведки и уничтожения украинских позиций.

Российский спецназ применяет дроны-камикадзе для разведки и уничтожения украинских позиций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские спецназовцы в зоне проведения специальной военной операции на Украине применили малые беспилотники-камикадзе. Об этом во вторник 29 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа», - рассказал собеседник агентства, уточнив, что эта система чаще всего применяется при штурме украинских позиций в городских условиях.

Используемые беспилотники способны автоматически выбирать маршрут к цели и могут нести заряды разной мощности. Комплекс используется для разведки и для нанесения ударов. Сейчас российские спецназовцы проводят апробацию комплекса в ходе боевых действий, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом в районе населенного пункта Бровары.

Также российские войска поразили украинский оперативный центр спецопераций «Запад». Он располагался в Хмельницкой области.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.