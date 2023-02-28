Бывший врач Белого дома заявил, что здоровье президента США угрожает Америке

Бывший врач Белого дома заявил об опасности состояния здоровья Байдена для страны. Фото: REUTERS

Снижение когнитивных функций действующего президента США Джо Байдена может привести к катастрофическим последствиям для страны. Об этом написал в социальной сети Twitter бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

Джексон, сейчас представляющий в Конгрессе США республиканскую партию, считает, что состояние здоровья Байдена приближает страну к конфликту с Россией и Китаем.

«Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем», - написал Джексон в социальной сети Twitter.

Также Джексон заявил, что администрация президента скрывает правду о здоровье Байдена.

Тем временем в США назвали спотыкающегося Байдена олицетворением всей политики страны.

Ранее в США назвали состояние здоровья Байдена угрозой национальной безопасности.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля в обстановке секретности побывал в Киеве, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Визит длился шесть часов.