Около 1,5 млн. тонн вторсырья собрали в Москве в 2022 году Фото: Shutterstock

Рекордный объем вторсырья - около 1,5 млн. тонн - сдали жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора в 2022 году, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«За прошедший год при сортировке было направлено на переработку около 1,5 млн. тонн вторсырья, что почти на 50% превышает предыдущий аналогичный показатель, - пояснил Петр Бирюков. - Для сравнения - до старта программы в 2019 году выделили 450 тыс. тонн вторсырья, а уже в 2020 году эта цифра выросла практически в два раза».

Заместитель Мэра отметил, что сохраняющаяся положительная динамика подтверждает эффективность выбранной в Москве стратегии решения вопроса с бытовыми отходами.

«Программа раздельного сбора мусора стартовала три года назад и сразу получила поддержку жителей, которые и сейчас принимают в ней активное участие. Этот проект - яркий пример нашего эффективного сотрудничества с москвичами, - рассказал Петр Бирюков. - Со своей стороны городские власти заранее подготовили и поддерживают в надлежащем состоянии всю необходимую инфраструктуру: во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано свыше 60 тыс. брендированных контейнеров».

Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тыс. мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что реализация программы раздельного сбора мусора в столице продолжается, участие в ней по-прежнему добровольное.