Лукашенко призвал Киев немедленно заключить мирный договор с Россией. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что сложилась уникальная ситуация, когда можно завершить конфликт на Украине. Белорусский президент призвал Киев заключить мирный договор немедленно без предварительных условий, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег страны ЕС от отправки войск на Украину. Политик отметил, что Европа шаг за шагом приближается к прямому участию в украинском конфликте, отправляя Киеву танки и другое вооружение. Обсуждение поставки Украине истребителей также втягивает Европу в конфликт, уточнил Орбан.

Обстановка для украинских войск является тяжелой по всей линии фронта. Об этом в понедельник 27 февраля заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Соединенные Штаты многие годы нарушают основные положения ДСНВ. Об этом заявил посол России в Вашинтоне Анатолий Антонов. По словам Антонова, США объявляют тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие и не позволяют российским инспекторам удостовериться в том, что соответствующее переоборудование было произведено.

Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что здоровье президента США угрожает Америке. Он считает, что из-за снижения когнитивных функций Байден приближает США к конфликту с Россией и Китаем.

Западные танки не помогут Украине, так как Россия осведомлена о поставках западных вооружений Киеву и наверняка усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения. Такое мнение высказал бывший командующий французским Иностранным легионом генерал Бруно Дари.

Песков заявил, что НАТО ведет себя не как условный противник, а как враг России. Официальный представитель Кремля заявил, что альянс фактически оказался вовлеченным в украинский конфликт.

Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пока не заявлял о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Ряд американских политиков сомневается в целесообразности дальнейшего оказания США военной помощи Украине в прежних объемах. Сомнения высказывают как представители республиканской, так и демократической партии, отметила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.