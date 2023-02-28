Госдеп считает, что диалог властей Китая с Россией не уравновешен визитами в Киев

Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты сомневаются в серьезности мирного плана Китая по Украине из-за того, что контакты Пекина с Москвой не уравновешены визитами в Киев. Об этом заявил журналистам официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной", - подчеркнул Прайс.

На этом фоне он призвал КНР использовать влияние на Москву, чтобы Россия выполнила первый принцип китайского плана, в котором говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще до того, как инициатива Пекина была опубликована, Нед Прайс уже заявил, что США скептически относятся к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине. Дипломат уточнил, что в Вашингтоне не склонны доверять анонсированному Китаем документу.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал план Китая по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Москва отнеслась к инициативе Пекина с большим вниманием. По его словам, детали китайского плана должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов всех сторон.