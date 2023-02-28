Семья пленных пограничников с Украины вступила добровольцами в российский батальон

Пленные украинцы нередко вступают добровольцами для участия в российской спецоперации Фото: Виталий ТИМКИВ

Украинский пограничник Кирилл Спасский, сдавшийся в плен в ходе специальной военной операции, в колонии нашел отца, который служил на соседней заставе и также сложил оружие, после чего они решили вступить добровольцами в российский батальон. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Спасского, позднее они встретили кума, который также заявил о желании присоединиться к добровольцам.

Бывший украинский танкист Андрей Тищенко руководит одним из подразделений, состоящих исключительно из добровольцев. Под его началом порядка 70 человек, абсолютное большинство из которых имеют боевой опыт.

Всех добровольцев проверяют на причастность к преступлениям. После успешного прохождения проверки запускается процесс выдачи российского гражданства с последующим заключением контракта с Вооруженными силами России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны РФ возьмет ответственность за обеспечение добровольческих формирований оружием, техникой, продовольствием и медицинской помощью. Об этом говорится в тексте приказа главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, добровольцы будут обеспечены в равной степени с формированиями ВС России. Форму и "вещевое имущество" им предоставят воинские части по месту прописки. Порядок обеспечения бойцов-добровольцев подробно изложены в приложениях к приказу. Там же уточняется, что инвентарное имущество подлежит возврату на вещевой склад воинской части.