МИД КНР отверг версию Минэнерго США об утечке коронавируса из китайской лаборатории Фото: REUTERS

Соединенным Штатам пора прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос о происхождении COVID-19, заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Китая Мао Нин.

«Происхождение нового коронавируса – это научный вопрос, и его не следует политизировать. Китай всегда активно поддерживал глобальную научную прослеживаемость и участвовал в ней. Лабораторная утечка крайне маловероятна – это авторитетный научный вывод, сделанный экспертами Китая и ВОЗ», – сказала она на брифинге.

Как отметила дипломат, американской стороне необходимо раздувать версию об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории и клеветать на Китай.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики США заявили, что причиной начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 стала утечка из лаборатории Уханя.

Недавно ВОЗ опровергла информацию о приостановке расследования происхождения COVID-19. Как заявили в организации, для продвижения знаний нужны новые исследования, для проведения которых необходимы данные из Китая.