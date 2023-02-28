Замглавы МИД РФ Панкин обвинил Запад в препятствовании морским перевозкам российской нефти

Запад пытается препятствовать морским перевозкам российской нефти Фото: REUTERS

Западные страны пытаются препятствовать морским перевозкам российской нефти, для чего используют свое монопольное положение на рынке страхования. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Александр Панкин в беседе с ТАСС.

"Западные страны пытаются воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам российской нефти", - уточнил Панкин.

По его словам, к настоящему моменту эти действия к каким-то "значимым экономическим последствиям" не привели.

Для противодействия этим попыткам Минэнерго РФ ведет работу с импортерами российской нефти. Торговля с дружественными странами продолжается без каких-либо политических оговорок, уточнил Панкин.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер страны Александр Новак заявил, что Россия направит в 2023 году в дружественные страны более 80% экспорта нефти и свыше 75% - нефтепродуктов.

Новак напомнил, что западные страны стали заявлять об отказе от российской нефти. С 5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на транспортировку нефти морским путем, с 5 февраля 2023 — на поставку нефтепродуктов. В санкции также включили установление верхнего предела цен на мoрскую транспoртировку российской нефти и нефтепрoдуктов в третьи страны. Такие меры привели к негативным последствиям для экономики этих стран.