В Польше болельщики вывесили антиукраинский баннер на футбольном матче Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше болельщики футбольного клуба «Шленск» из Вроцлава вывесили на стадионе антиукраинский баннер, сообщают польские СМИ.

По информации Gazeta Wroclawska, на баннере болельщики нарисовали перечеркнутый символ украинских националистов – тризуб. Плакат был развернут за воротами гостевой команды.

Как отмечает газета, акция вроцлавских болельщиков удивила, поскольку клуб «Шленск» с самого начала боевых действий участвовал в сборе гуманитарной помощи для украинцев, а менеджер клубного журнала родилась на Украине. Отмечается, что осенью 2022 года болельщики этого клуба разместили баннер с надписью «Нет украинизации Польши».

Напомним, на прошлой неделе активисты устроили провокацию в ходе парламентской ассамблеи Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они развернули украинский флаг за спиной представителей делегации Белоруссии, при этом он не стал реагировать на данную провокацию, продолжив свое выступление. После провокации участники ассамблеи попросили активистов «убрать тряпку».