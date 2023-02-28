Премьер Мали Маига заявил, что террористы боятся армию страны после военных поставок из России

Поставки военной техники из России помогли Мали в борьбе с терроризмом Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Поставки военной техники из России позволили Мали переломить ситуацию с терроризмом. Об этом заявил премьер-министр республики Шогель Кокалла Маига в беседе с РИА Новости.

"Террористы больше не вызывают страх малийцев, - уточнил Маига. - Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно".

Политик подчеркнул, что сотрудничество с Москвой продолжится.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это еще одно проявление негативного отношения Запада к принципам равноправия и взаимного уважения, принципам устава ООН.

По словам руководителя министерства иностранных дел (МИД) РФ, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, "скрывать нечего и стесняться тоже нечего".