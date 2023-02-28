Премьер Мали Маига заявил, что террористы боятся армию страны после военных поставок из России

Поставки военной техники из России помогли Мали в борьбе с терроризмом
Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Поставки военной техники из России позволили Мали переломить ситуацию с терроризмом. Об этом заявил премьер-министр республики Шогель Кокалла Маига в беседе с РИА Новости.
"Террористы больше не вызывают страх малийцев, - уточнил Маига. - Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно".
Политик подчеркнул, что сотрудничество с Москвой продолжится.
Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это еще одно проявление негативного отношения Запада к принципам равноправия и взаимного уважения, принципам устава ООН.
По словам руководителя министерства иностранных дел (МИД) РФ, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, "скрывать нечего и стесняться тоже нечего".