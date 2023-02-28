В Госдуме предложили отменить транспортный налог для семей с детьми-инвалидами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, который воспитывают детей с инвалидностью. Об этом пишет RT.

Парламентарий обратился с таким предложением к главе Минтруда РФ Антону Котякову, отметив, что по оценкам ведомства, число детей с инвалидностью на конец прошлого года составляет 725 тысяч.

Как отметил депутат, для многих семей, воспитывающих детей-инвалидов, наличие личного транспортного средства является важнейшей потребностью из-за невозможности или же неудобства перевозки детей на общественном транспорте.

Федоров также обратил внимание на то, что некоторые российские регионы уже приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей семей с детьми-инвалидами от уплаты налога, однако единой федеральной льготы на данный момент нет.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска», - сказано в тексте обращения депутата.

Напомним, в прошлом году был одобрен закон о 24 днях дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов.