Moody’s ожидает от России "неортодоксальные" экономические решения на фоне санкций

Агентство Moody’s ждет "неортодоксальных" экономических решений от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало неожиданный прогноз по российской экономике. В то время как большинство авторитетных организаций, в том числе Международный валютный фонд (МВФ) улучшают прогнозы по РФ, ожидая пусть небольшого, но все-таки роста экономики, аналитики Moody's вдруг предрекли российскому ВВП падение на 3% в 2023 году. Об этом сообщает РБК.

При этом основанием для такого прогноза послужили "неортодоксальные" экономические решения, которых страна до сих пор не принимала, но, по мнению агентства, обязательно примет из-за антироссийских санкций.

В частности, в прогнозе говорится о возможности "монетарного финансирования", которое увеличит риск роста инфляции.

Опрошенные российские эксперты поставили под сомнение результаты работы аналитиков Moody's. По их оценке, государство как раз ведет себя ортодоксально. Более того, президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Москва привержена стандартным, рыночным мерам, обратил внимание директор по инвестициям "Локо-инвеста" Дмитрий Полевой.

Аналогичной позиции придерживается экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, сейчас нет никаких оснований для "неортодоксального" поведения в российской экономике.

Как ранее писал сайт KP.RU, МВФ обновил свой прогноз в отношении динамики развития российской экономики в 2023 году. Теперь, согласно прогноза МВФ, экономику России ожидает рост на 0,3% ВВП вместо ранее предсказанного падения на 2,3% ВВП.

Уточняется, что в 2022 году в России не произошло прогнозировавшего ранее экономического спада на 3,4%, который теперь оценили в 2,2%. Аналитики полагают, что за этим последует умеренно позитивное движение экономики в 2023 году, а в 2024-м в России прогнозируется рост ВВП уже на 2,1%.

Напомним, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил Международный Валютный Фонд. Если в 2021 году Россия занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место. Сейчас по уровню ВВП РФ опережает Италию, Бразилию и Южную Корею.