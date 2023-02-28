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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:19

Губернатор Игорь Артамонов вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

В 2023 году жилищные условия улучшат около 3000 жителей Липецкой области
Павел ЧЕРНЫШОВ
Игорь Артамонов вручил ключи от квартир на улице Бачурина

Игорь Артамонов вручил ключи от квартир на улице Бачурина

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от квартир на улице Бачурина в Липецке переселенцам из аварийного жилья. Сюда переедут 70 семей.

Десятиэтажку возвели в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». На каждом этаже новостройки – по семь квартир: четыре однокомнатных, две двухкомнатных, одна трехкомнатная. Все квартиры с чистовой отделкой, установлены сантехника и электрические плиты, светильники и датчики пожарной безопасности. Благоустроена и придомовая территория.

«Жители ЛТЗ (Липецкий тракторный завод – «КП») очень любят свой район и рады, что квартиры получили здесь, им не придется далеко переезжать. Продолжим приводить микрорайон в порядок. В прошлом году обновили культурно-образовательный центр «Маяк» и территорию возле него. Строим два новых для переселенцев из аварийного жилфонда», – сообщил Игорь Артамонов.

С 2019 года в рамках нацпроекта в Липецкой области из аварийного жилья переехали около 3 900 человек. В 2023 году жилищные условия улучшат еще около 3000 человек, а регион досрочно завершит программу по расселению граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для этого строятся 19 домов в восьми районах области.