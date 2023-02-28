Бизнес-коуч назвала самые распространенные манипуляции со стороны начальников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнес-коуч, эксперт в операционном управлении, основатель Школы управления Smart Management Лилия Гавриленко в беседе с «Газета.Ru» рассказала, как распознать манипуляцию со стороны руководителя, отметив, что зачастую начальники манипулируют своими сотрудниками через крик, страх, лесть, похвалу, а также роль жертвы.

Самым «приятным» для сотрудника способом манипуляции эксперт назвала похвалу.

«Похвала, внутри которой скрыта манипуляция, всегда будет чрезмерна заслугам и достижениям. Обычно сотрудники слушают такую похвалу и удивляются. Зато на душе теплеет», - рассказала она, отметив, что после этого у человека возникает желание «соответствовать тому, какой он хороший сотрудник», что относится и к лести.

При манипуляции через страх, человек впадает в состояние стресса, когда он может выполнять только «элементарные действия и простые решения». «Никакой самостоятельности, креатива и инициативы. Только инструкции», - уточнила бизнес-коуч.

Кроме того, начальник может занять позицию жертвы, когда он просит «помочь, потому что он не справляется или не успевает». В таком случае работник выступает «спасателем-героем».

Эксперт отметил, что умение распознать и противостоять манипуляции начальника «кратно усиливает чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и ценность самого сотрудника», а руководителям он посоветовал на использовать такие методы, поскольку это «существенно снижает продуктивность команды, лишая ее идейности и инициативы».

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