"Ъ": добыча нефти в России вернулась на досанкционный уровень в феврале 2023 года

Россия нарастила добычу нефти в феврале 2023 года Фото: REUTERS

Добыча нефти в России в феврале 2023 года вернулась на досанкционный уровень. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, по итогам месяца производство нефти в стране вырастет на 2% в сравнении с показателями февраля 2022-го. Речь идет о добыче более 1,5 млн тонн в сутки.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение связано с отказом продавать нефть странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка на российские энергоресурсы.

Заместитель председателя российского правительства уверен, что сокращение добычи нефти "будет способствовать восстановлению рыночных отношений".

На этом фоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил Россию в "использовании энергоносителей в качестве оружия".

По его словам, Вашингтон планирует обсудить с союзниками реакцию на такие действия РФ. В частности, Соединенные Штаты собираются контактировать с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

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