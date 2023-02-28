Врач посоветовала отказаться от соблюдения поста людям с онкологией и диабетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 февраля начался один из самых длительных постов, которые православные соблюдают до Пасхи. В этом году Великий пост продлится до середины апреля.

Выдержать такой длительный срок не каждому по силам, да и здоровье может подвести. Врач Валентина Румянцева перечислила людей, кому стоит воздержаться от ограничений в пище.

Прежде чем изменить свой рацион, стоит проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях жесткие ограничения в питании вовсе могут нанести вред.

- Не стоит поститься при беременности и кормлении, болезнях ЖКТ, различных хронических заболеваниях, диабетом и онкологи, - подсказывает врач Валерия Румянцева.

Стоит также помнить, что пост – это вовсе не диета, а очищение. Не стоит забывать про молитвы, чтение библии и посещение церкви. Важно бескорыстно помогать и проводить больше времени с семьей, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Великий пост каждый год проходит в разные даты и зависит от того, в какой день будет Пасха: он наступает за семь недель до нее и длится 48 дней.

Пост делится на два периода. Первые шесть недель – это Четыредесятница, остальные дни – Страстная неделя, после которой наступает Пасха, пишет "Москва 24".

Религиозные посты можно рассматривать как правильную систему питания с точки зрения диетологии. Главное – не нанести организму вред, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина», к. м. н. Наталия Тананакина.