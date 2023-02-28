Эксперт по питанию Верис назвал детокс-диеты опасными для здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что детокс-диеты сопровождаются большими рисками для здоровья, а в итоге могут привести к расстройствам пищевого поведения, гормональным нарушениям и метаболической адаптации, которая способствует набору веса после завершения такой диеты.

Специалист напомнил, что принцип данной диеты заключается в резком сокращении суточной калорийность для «очистки» организма и «избавления» от вредных токсинов.

«Но у организма нет необходимости в детоксе, потому что печень, почки и легкие обеспечивают естественную детоксикацию ежедневно», - отметил эксперт, заявив, что при попытке такого «очищения» можно навредить как физическому, так психическому здоровью.

Верис уточнил, что резкое понижение суточной калорийности, а также жесткие ограничения в питании ведет к повышению уровня кортизола - гормона стресса, задерживающего жидкость в организме и стимулирующего аппетит. Кроме того, по его словам, сам рацион такой диеты несбалансирован, что может привести к гормональным нарушениям, а также метаболической адаптации.

Эксперт рекомендовал просто сократить потребление сахара и употреблять достаточное количество чистой воды, индивидуальную норму которой можно вычислить по формуле: 20-40 мл воды на 1 кг веса. По его словам, вода поможет организму естественным путем выводить шлаки и токсины, нормализуя пищеварение и обмен веществ.

Клинический психолог, эксперт по расстройствам пищевого поведения Светлана Бронникова, комментируя детокс-диету в беседе с «Известиями», заявила, что некоторые диеты с использованием слабительных могут вести к обезвоживанию или, напротив, к нарушению водного баланса и отравлению.

Терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с Life.ru заявил, что очистить организм и вывести из него шлаки можно при помощи соблюдения здорового рациона, питьевого режима, а также физических нагрузок.

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