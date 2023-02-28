МЧС России опровергло объявление воздушной тревоги в некоторых регионах страны Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Объявленная во вторник, 28 февраля, в некоторых регионах России воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций и телеканалов в результате хакерской атаки, заявило Министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе в МЧС России опровергли заявление о воздушной тревоге в некоторых регионах, заявив, что ложная информация об угрозе ракетного удара прозвучала по радио ряда субъектов из-за хакерской атаки. В министерстве назвали информацию о воздушной тревоге фейком, отметив, что эти сообщения не соответствуют действительности. В ведомстве также призвали следить за сообщениями в официальных источниках.