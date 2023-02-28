Танк у посольства России в Берлине убрали с улицы для отправки в Нидерланды

Танк Т-72, к которому возложили цветы немцы, убран с улиц Берлина Фото: REUTERS

Российский танк Т-72, установленный у посольства в России в Берлине, к которому неравнодушные немцы начали приносить цветы, все-таки убрали с улицы. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию местной полиции.

По данным журналистов, Т-72 направят в Нидерланды. В каких целях собираются использовать негодную военную технику голландские власти, не уточняется.

Напомним, с раннего утра в годовщину спецоперации к боевой машине потянулись берлинцы с розами, тюльпанами и настоящими букетами. Этими действиями машина превратилась в настоящий мемориал памяти и доблести российских воинов, хотя организаторы ее установки явно надеялись на обратный эффект.

Как ранее писал сайт KP.RU, российское диппредставительство в Германии поблагодарило всех, кто принес цветы к "российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине".

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