Танк Т-72, к которому возложили цветы немцы, убран с улиц Берлина
Фото: REUTERS
Российский танк Т-72, установленный у посольства в России в Берлине, к которому неравнодушные немцы начали приносить цветы, все-таки убрали с улицы. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию местной полиции.
По данным журналистов, Т-72 направят в Нидерланды. В каких целях собираются использовать негодную военную технику голландские власти, не уточняется.
Напомним, с раннего утра в годовщину спецоперации к боевой машине потянулись берлинцы с розами, тюльпанами и настоящими букетами. Этими действиями машина превратилась в настоящий мемориал памяти и доблести российских воинов, хотя организаторы ее установки явно надеялись на обратный эффект.
Как ранее писал сайт KP.RU, российское диппредставительство в Германии поблагодарило всех, кто принес цветы к "российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине".
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Запад мечтает покончить с Россией руками Украины (подробнее)