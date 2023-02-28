Роструд напомнил россиянам о нерабочем дне 8 марта

8 марта будет нерабочим днем в России Фото: pixabay.com

8 марта 2023 года в России будет нерабочим днем в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда во вторник, 28 февраля.

В неделе будет четыре рабочих дня, но 7 марта продолжительность рабочего времени сокращается на час, так как это предпраздничный период.

"В производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен", - уточнили в ведомстве.

Следующий праздничный день в 2023 году после этого будет уже только в мае. В производственном календаре указывается, что россияне будут отдыхать 1, 8 и 9 мая.

Напомним, что работа в праздники и выходные – дело хоть и не самое приятное, но зато прибыльное. Если работодатель попросит потрудиться в эти дни, оплата должна быть двойной. Либо начальник обязан предоставить дополнительный день отдыха.