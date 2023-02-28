Авербух отменил часть шоу «Ледниковый период» из-за болезни Костомарова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Шоу «Ледниковый период» частично отменено из-за болезни Романа Костомарова. Об этом сообщил режиссер-постановщик проекта Илья Авербух.
Выступления были запланированы в 25 городах страны, Роман Костомаров был одним из ключевых участников проекта, но в связи с тяжелой ситуацией, в которую он попал, было решено внести коррективы.
В Москвы выступление, которое было намечено на 4 марта, не состоится.
- Год начался с таких трагических событий, мы были заняты другим. Я понял, что не могу в таком состоянии делать шоу, невозможно готовиться. Мы отменили московское шоу, - сказал Илья Авербух «Спорт-экспрессу».
Точный график отмен еще не озвучен, но в большинстве российских городов выступления все же состоятся. Там отменить проект было невозможно.
Сейчас команда Авербуха работает над программой к 9 Мая, но пока точной уверенности, что выступления состоятся – нет. Причина все также.
- Пока не решили до конца. Точно состоится шоу в Санкт-Петербурге. Хочу показать такую программу в Москве, есть наработки, но решение пока не принято, — объяснил Авербух.
Череповец стал первым городом России, где прошло шоу "Ледниковый период" в поддержку олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. В зале были установлены стойки, где можно было оставлять пожелания для самого спортсмена и его близких. Фигуристу принесли сотни писем, пишет "Российская газета".
Показатели фигуриста Романа Костомарова начали улучшаться, его состояние оценивается как стабильное. Впервые за полтора месяца, что чемпион в больнице, наметилась положительная динамика, пишет газета "Известия".