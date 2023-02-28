В Германии призвали вернуть выделенную Украине помощь

В Германии призвали вернуть выделенную Украине помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) спросила немецкое правительство о том, была ли возвращена часть помощи, ранее выделенной Киеву. Данные документа приводит Lenta.ru.

Поводом для обращения к правительству ФРГ, как заявляют авторы документа, был вопрос о средствах военной помощи Берлина, которые не попали в общий перечень, размещенный на сайте кабмина.

В данном обращении речь идет о согласованной стоимости оружия, поставленные Киеву более чем на 2,5 млрд евро. Сообщается, что некоторые предметы помощи Украине не указали в списке из-за процессуально-бюрократических проблем. Группа депутатов бундестага заявляют, что общая сумма помощи может быть гораздо больше.

На фоне произошедшего депутаты спросили о том, в какой сумме правительство ФРГ предоставило либо обязалось предоставить Киеву помощь в форме финансирования в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, а также были ли данные средства возвращены.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился жалобами президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной военной помощи от Берлина, назвав такие претензии смешными, рекомендуя также прекратить «стонать». Политический советник и генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов в разговоре с «360» сказал о том, что глава немецкого правительства раскрыл манипуляции украинского режима, с которыми теперь собирается покончить.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью RT DE рассказал росте активности общественно-политических сил в Германии, выступающих за мирное урегулирование украинского кризиса и против поставок оружия Киеву. Дипломат отметил, что акции протеста прошли возле американской авиабазы Рамштайн, а также в Берлине и Дрездене, а согласно соцопросам, немецкие считают, что передача оружия Украине делает Германию стороной конфликта.