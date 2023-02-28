Евродепутат Мариани ожидает, что десятый пакет санкций ЕС против России станет последним

В Евросоюзе имеются глубокие разногласия по антироссийским санкциям Фото: REUTERS

Десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза, о котором было объявлено на этой неделе, скорее всего, станет последним. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

По его словам, в Европе имеются глубокие разногласия, которые становятся все более очевидными.

"Я считаю, что это будет последним пакетом санкций, - уточнил Мариани. - Фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными".

Политик добавил, что сферы, в которых можно было бы ввести новые ограничительные меры против России уже фактически исчерпаны. В частности, он усомнился, что дойдет до запретов в области гражданской ядерной энергетики, так как те же Словакия и Венгрия получают половину электроэнергии с атомных электростанций российского производства.

Не появляется и новых лиц, которые Евросоюз мог бы обоснованно внести в свои "черные списки". Дошло уже до того, что въезд в Европу запрещают пожилому ученому, а также родственникам российских политиков, констатировал Мариани. С тем же успехом можно ввести санкции против собаки президента России Владимира Путина, пошутил евродепутат.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз уже ввел все основные санкции в отношении России. По его словам, у ЕС осталось не так много дополнительных мер, которые он может еще предпринять.

Напомним, Евросоюз принял десятый пакет санкций против России в субботу, 25 февраля 2023 года. Новые ограничительные меры включают в себя внесение в черные списки 121 физического и юридического лица, которые подозреваются в обходе санкций и участии в производстве оружия, а также иных порицаемых Европой действиях.