Песков сообщил, что Путина проинформировали о причинах закрытия неба над Санкт-Петербургом

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с закрытием неба над Санкт-Петербургом, зафиксированное во вторник, 28 февраля 2023 года.

Официальный представитель Кремля не стал раскрывать причину соответствующего решения, но уточнил, что президент России Владимир Путин проинформирован о всех деталях инцидента.

"У президента полная информация на этот счет", - отметил Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, о временной приостановке рейсов в петербуржском аэропорту Пулково сообщило правительство Северной столицы утром во вторник, 28 февраля 2023 года. Местные власти уточнили, что мера может продлиться до 12 часов. Вскоре полеты возобновили.

Официальная причина кратковременного закрытия неба не объявлена, однако источник сайта "КП-Санкт-Петербург" из числа пилотов гражданской авиации утверждает, что ситуация возникла из-за обнаружения неопознанного летающего объекта (НЛО). По его словам, на перехват были направлены истребители. Дальнейшая судьбы НЛО пока неизвестна.