Россияне рассказали об отношении к совмещению работы и учебы Фото: Анастасия ОСИПОВА

Каждый пятый (21%) россиянин назвал невозможным успешное совмещение работы и учебы. Об этом говорят результаты опроса, который провели портал «Работа.ру» и сервис «Подработка». сообщает «Газета.ru».

Согласно результатам исследования, 12% респондентов заявили, что работать необходимо с оконченным образованием по специальности, и примерно столько же (11%) сказали, что нужно сосредоточиться, получая максимум знаний от обучения.

Треть опрошенных (37%) заявили, что первую работу молодым россиянам нужно искать в студенческие года - в 19-21 год, а 29% респондентов считают, что первое знакомство с работой должно происходить в 16-18 лет. Около четверти участников опроса (24%) полагают, что начинать работать нужно уже после университета - после 22 лет.

Согласно другому опросу сервиса «Работа.ру», около половины россиян теряют мотивацию к работе из-за стресса. Об этом писал ОТР.

«Пятый канал» сообщал, что согласно опросу одного из порталов по поиску персонала, почти треть россиян тратят 10% рабочего времени в соцсетях, интернете или просто болтая с коллегами.