Песков считает, что Украина де-юре не может вести переговоры с Россией Фото: REUTERS

Урегулирование конфликта на Украине возможно за столом переговоров, однако Киев де-юре не может вести их, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры на этот счет. Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае приоритетом безусловным является достижение наших целей», – сказал он журналистам.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, Москва никогда не поступится своими территориями, и эти реалии необходимо учитывать.

Как писал сайт KP.RU, в начале января в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин подтвердил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану открытость Москвы к диалогу с Киевом при выполнении Украиной «известных требований», а также учета новых территориальных реалий.

До этого российский лидер заявлял, что РФ в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине.