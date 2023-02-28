Песков анонсировал серьёзный разговор Путина с руководством ФСБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, 28 февраля, о том что на предстоящей коллегии ФСБ (которая также запланирована на 28 февраля) состоится некий серьёзный разговор Владимира Путина с руководством ведомства.

Как подчёркивает Песков, значение ФСБ в нынешних реалиях крайне высоко, и ожидается очень серьёзный разговор между руководством ведомства и Путиным. Часть заседания сделают открытой, однако львиная доля останется закрытой для зрителей. Также ожидается большой доклад руководителя Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова.

В ходе коллегии будут подведены итоги работы ведомства за 2022 год, а также определены задачи на 2023 год.

Напомним, ФСБ занимается контрразведкой, в том числе военной, борется с терроризмом и иными особо опасными преступлениями, а также защищает государственные границы Российской Федерации.

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