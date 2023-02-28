«Деньги клиентов надежно защищены»: в Сбере опровергли взлом банковских сервисов

Системы и сервисы Сбера взломаны не были. Информация, опубликованная во вторник в ряде телеграмм-каналов, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

- Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности, - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе банка, на хакерских ресурсах в Интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. На самом деле это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера.

- Никакой чувствительной финансовой информации в них нет, - заверили в пресс-службе Сбера. - Как правило, спекуляции на тему утечек спровоцированы мошенниками, которые торгуют компиляциями данных, рекомендуем не обращать на них внимания».