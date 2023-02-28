Хакеры нашли доказательства службы в Нацгвардии Украины Вовк, обвиняемой в убийстве Дугиной

Наталья Вовк Фото: СОЦСЕТИ

Российская хакерская группа RaHDit выложила в публичный доступ данные украинских спецслужб, среди которых есть документы, подтверждающие, что жительница Мариуполя Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в Нацгвардии Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в справке, подписанной командиром 12-й бригады Нацгвардии Украины полковником Александром Крячко, говорится, что Наталья Вовк участвовала в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности в Мариуполе.

В личном деле также имеется запись о смене фамилии, после которой сотрудница украинской национальной гвардии стала именоваться Наталья Шабан.

Напомним, убийство 29-летней дочери российского философа Дарьи Дугиной сотрудники ФСБ раскрыли молниеносно. Почти сразу силовики отчитались, что исполнителем подрыва автомобиля молодой женщины стала гражданка Украины, жительница Мариуполя Наталья Вовк.

В Россию она приехала на сером Mini Cooper за две недели до преступления вместе со своей 12-летней дочерью. Женщина поселилась по соседству с Дарьей, чтобы наблюдать за ней. После взрыва Вовк с дочерью спешно покинула Россию через Псковскую область, уехав в Эстонию.

Теперь тот самый автомобиль вновь заметили на Украине. "Комсомольская Правда" узнала, где была продана машина и значит ли это, что Вовк вернулась обратно в свою страну. Подробности читайте по ссылке.

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