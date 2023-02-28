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НовостиЭкономика28 февраля 2023 11:27

Василий Орлов: «Овощи, мясо и молоко, которые поступают в наши социальные учреждения, высокого качества и всегда свежие»

Губернатор Амурской области констатировал практически полный переход столовых школ и больниц региона на закупку продуктов амурского производства
Сергей КУЗНЕЦОВ

«За год объем амурской продукции, которую закупают школьные столовые, больницы и другие социальные учреждения области, вырос практически по всем позициям. На уровне прошлого года остались только поставки в бюджетные учреждения соевого масла. Считаю, что работа организована неплохо, ее нужно продолжать. С одной стороны, мы поддерживаем местных производителей продуктов, с другой — гарантируем, что овощи, мясо и молоко, которые поступают в наши социальные учреждения, высокого качества и всегда свежие», - заявил Василий Орлов.

Глава Приамурья пояснил, что доля овощей, круп, мяса, кондитерских изделий и молочных продуктов местного производства достигла 94 %. Общий объем продукции, которая была закуплена бюджетными учреждениями области, по сравнению с 2021 годом возросла на 18 %.

Заместитель председателя амурского Правительства — министр сельского хозяйства области Олег Турков добавил, что аграрные предприятия региона также отмечают положительную динамику по закупке своей продукции бюджетными организациями.

«За три последних года выполнен большой объем работы и ее эффективность заметно выросла. Это направление министерство держит на постоянном контроле. В настоящее время по просьбе минсоцзащиты работаем с молокоперерабатывающими предприятиями на предмет их готовности фасовать кисломолочную продукцию в упаковку вместимостью 200-250 мл. Маленькие пакеты более удобны для жильцов социальных учреждений», - отметил Олег Турков.