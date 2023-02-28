В МВД России допустили ограничение краткосрочного пребывания иностранцев в стране до 90 дней в году

В МВД России допустили ограничение краткосрочного пребывания иностранцев в стране Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Единый срок краткосрочного пребывания иностранных граждан в России могут ограничить 90 днями в течение календарного года, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Как передает ТАСС, в настоящее время разработан законопроект «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», который предусматривает установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории России в 90 суток в пределах календарного года. Что касается иностранцев, получивших право на долгосрочное пребывание, то срок их пребывания в России будет определяться с учетом оснований получения такого права.

Напомним, в настоящее время иностранные граждане, прибывшие в России в порядке, не требующем получения визы, могут временно пребывать в стране в общей сложности 90 суток в течение каждого периода сроком до полугода. То же самое касается непрерывного срока временного пребывания в РФ.

Напомним, ранее МВД России разработало законопроект, который призван исключить использование фиктивных браков мигрантами для легализации своего статуса на территории государства.